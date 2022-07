Rosja próbuje wyjść z opresji. Znów ścina stopy procentowe

W piątek rano Bank Centralny Rosji zdecydował o kolejnej obniżce głównej stopy procentowej. Tym razem ściął ją o 150 punktów bazowych. Jest to już piąta obniżka stóp procentowych w Rosji w tym roku po nagłej podwyżce kluczowej stopy z 9,5 do 20 proc. pod koniec lutego, czyli po inwazji Moskwy na Ukrainę. Analitycy ankietowani przez Reutersa spodziewali się obniżki stóp o 50 punktów bazowych.

Bank centralny wskazał w oficjalnym komunikacie, że rozważa dalsze obniżki stóp procentowych w drugiej połowie 2022 r. i przewiduje, że inflacja spadnie w tym roku do 12 z 15 proc., po czym spadnie do 5-7 proc. w 2023 r. Do celu, czyli 4 proc., zgodnie z zapowiedziami banku centralnego, powróci w 2024 r.