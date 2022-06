Rosja ignoruje inflację i tnie stopy procentowe. "Potrzebuje tańszych kredytów"

Rosja doświadcza właśnie 17-proc. inflacji, a i tak obniża stopy procentowe, wbrew temu, co robią banki centralne na całym świecie. W piątek Bank Rosji ściął główną stawkę z 11 do 9,5 proc. To czwarty tego typu ruch z rzędu. Zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie oprocentowanie w Rosji sięgało 20 proc. W ten sposób Rosja chce zapobiec głębokiej recesji.