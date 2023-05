Bankructwo techniczne USA staje się możliwe. "Dojdzie do zapaści"

Pieniądze mogą skończyć się już 1 czerwca

1 czerwca może więc dojść do formalnego bankructwa USA . Kongres USA uzyskałby "moc metafizyczną", bowiem doprowadziłby do sytuacji, w której coś "absolutnie nie do pomyślenia staje się twardą rzeczywistością" - pisze brytyjski tygodnik.

Techniczna niewypłacalność USA. Oto możliwe skutki

Tymczasem techniczna niewypłacalność rządu federalnego grozi kryzysem gospodarczym w USA i poważnymi turbulencjami w całej światowej gospodarce. Gdyby doszło do takiego formalnego bankructwa, resort skarbu i Fed będą starały się nie dopuścić do sytuacji, w której USA nie będą obsługiwać swego długu, i sięgną po rozwiązanie zwane "ustalaniem priorytetów płatności". Oznacza to, że rząd będzie spłacał odsetki od obligacji państwowych, ale przestanie wypłacać emerytury i żołdy, pensje pracowników sektora publicznego etc. - pisze tygodnik.