USA szukają drogi ucieczki przed bankructwem. Pieniądze mogą skończyć się 1 czerwca

Jak powiedział dziennikarzom po wyjściu z Białego Domu McCarthy, choć podczas poniedziałkowych rozmów nic nie uzgodniono, obaj "zgodzili się, że chcą dojść do porozumienia" i poinstruowali swoich negocjatorów, by znaleźli miejsce do kompromisu. Zapowiedział też, że będą rozmawiać codziennie, dopóki nie dojdą do porozumienia.