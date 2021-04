Barometr Ofert Pracy na plusie. Rynek adaptuje się do restrykcji

"Przedsiębiorcy nie poddają się i starają się jak mogą dostosować do nowych restrykcji gospodarczych" - wskazują ekonomiści.

Sugerują też, że w najbliższym czasie nie powinniśmy obserwować większych spadków liczby ofert pracy niż miało to miejsce w marcu. Mimo nowych restrykcji, widać transformację w tryb zdalny w branżach, które na to pozwalają. I ten trend - jak wskazują eksperci - jest widoczny od ponad dziesięciu miesięcy.

"Najwyraźniej widać to na przykładzie odsetka pracy zdalnej oraz typów oferowanych przyszłym pracownikom umów, które wraz z adaptacją gospodarki do obecnych warunków uległy pewnym zmianom" - czytamy w raporcie.

Dla ogółu zawodów od czerwca ubiegłego roku odsetek ogłoszeń o pracy, w których oferuje się pracę zdalną wzrósł z 6 do 14 proc. Odsetek ofert zatrudnienia w oparciu o umowę business-to-business (B2B) wzrósł w tym okresie z 14 do 17 proc. Formę tę częściej wybierają firmy zagraniczne, a dla mniejszych przedsiębiorców może to być wciąż nowa alternatywa zatrudnieniowa.