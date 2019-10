Bateryjny deficyt. Polscy producenci elektryków oczekują dostaw z rodzimego rynku

W Biskupicach Podgórnych LG Chem ma największą w Europie fabrykę produkującą baterie do samochodów elektrycznych. SK Innovation chce wybudować fabrykę separatorów do baterii elektrycznych w Dąbrowie Górniczej.

W Zabrzu KET zamierza produkować m.in. moduły elektryczne i elektroniczne do samochodów. W Kędzierzynie Koźlu Foosung buduje zakład, który będzie się zajmował produkcją, magazynowaniem, logistyką oraz usługami związanymi z wytwarzaniem materiałów do akumulatorów litowo-jonowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Mimo że baterie są produkowane w Polsce, Rafako E-bus, producent autobusów elektrycznych sprowadza je z Azji. Czas dostawy to co najmniej 6 miesięcy.

– Borykamy się dzisiaj z dostępem do najważniejszej części pojazdu, czyli baterii. To dość kuriozalna sytuacja. Polska staje się dziś hubem bateryjnym w Europie, a tak naprawdę nie mamy dostępu do baterii, które są tutaj produkowane. Wszystkie, które zejdą z taśmy w ciągu najbliższych pięciu lat trafią do największych graczy rynku motoryzacyjnego, m.in. do Volkswagena – zwraca uwagę Michał Maćkowiak, prezes Rafako E-bus.