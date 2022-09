Betonoza w miastach – dlaczego pozbyliśmy się zieleni z miast?

Czym jest zjawisko betonozy?

Betonoza stała się ostatnio modnym i często powtarzanym pojęciem. Pojawia się w wypowiedziach aktywistów miejskich oraz specjalistów od spraw klimatu. Co oznacza pojęcie betonoza? Kto wymyślił tę nazwę? Betonoza to prześmiewcze określenie trendu, który niestety postępuje w polskich miastach i miasteczkach . Oznacza nadmierne, nieprzemyślane wykorzystywanie betonu w przestrzeni publicznej. Często betonowanie ma związek z wycinaniem drzew, pozbywaniem się zieleni i miejsc zacienionych.

Beton tańszy od zieleni – ekonomiczne przesłanki za betonowaniem miast

Co to znaczy betonoza, przekonali się na własnej skórze mieszkańcy wielu polskich miast, m.in. Leżajska. Latem 2022 roku było głośno o niesławnej rewitalizacji rynku w Leżajsku. Beton i kostka brukowa zalały wcześniej zielony plac oraz park. Drzewa, krzewy, zielone trawniki zostały zastąpione przez betonową szarą pustynię. Mieszkańcy i aktywiści zgodnie nazwali to dewastacją, jednak władze miasta były zadowolone z efektu. A to wszystko dzięki wielomilionowemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Prezydenci innych miast, m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk chwalił się rewitalizacją placu zabaw, który wcześniej był otoczony drzewami i zielenią, a teraz jest ogrodzonym szarym placem.