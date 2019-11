Bez wizy do Stanów. Andrzej Duda ogłosił dobrą wiadomość

- Postanowiliśmy ogłosić bardzo ważną i radosną wiadomość. Pani ambasador Georgette Mosbacher poinformowała mnie, że dziś w Waszyngtonie zostanie ogłoszony komunikat, zgodnie z którym Polska została przyjęta do programu bezwizowego - ogłosił w środę przed południem prezydent Andrzej Duda.

Bez wizy do Stanów będzie można pojechać na maksymalnie 90 dni. Taka możliwość ma dotyczyć wyjazdów turystycznych i biznesowych.

Do USA bez wizy polecimy szybciej, niż wcześniej zapowiadała amerykańska ambasador Gerogette Mosbacher.

Na początku października mówiła ona, że do wpisania Polski do ruchu bezwizowego pozostały już tylko procedury administracyjne. Jak dodała, mają się one zakończyć jeszcze w tym roku, w ciągu 2-3 miesięcy. Jak widać, wystarczył miesiąc.

Mosbacher podkreślała wówczas, że choć wiz formalnie już nie będzie, to podróżujący za Ocean wciąż będą musieli wypełnić wniosek, dzięki któremu zarejestrują się w specjalnym systemie weryfikacyjnym. Jak obiecała Mosbacher, ten system ma być jednak dostępny online.

Co ważne, przystąpienie do Visa Waiver Program nie oznacza jednak, że każdy Polak na pewno wjedzie na terytorium USA. Każdorazowo decyzję podejmie oficer służby imigracyjnej USA na lotnisku lub w porcie podczas kontroli paszportów.

Co więcej, o podróży do USA będą mogli zapomnieć Polacy, którzy podróżowali do Korei Północnej, Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii lub Jemenu po 1 marca 2011 roku.

Żeby dołączyć do programu bezwizowego, Polska musiała spełnić szereg warunków. Przede wszystkim chodziło o obniżenie liczby odmów wizowych do poziomu poniżej 3 proc. wszystkich wniosków. Istotne są również warunki ekonomiczne państwa, gdyż bogatsi obywatele gwarantują wzmożony ruch turystyczny.

Oprócz tego kraj aspirujący do programu Visa Waiver, musi spełniać wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem, które są istotne dla strony amerykańskiej. To właśnie dlatego m.in. obywatele Izraela muszą się ubiegać o wizy, pomimo tego, że sam Izrael jest sojusznikiem USA. Wynika to z tego, że obywatelstwo tego państwa ma spory odsetek osób pochodzenia arabskiego.

