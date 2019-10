Zniesienie wiz do USA jeszcze w tym roku. Ambasador zabrała głos

Jak dodała, pozostały już tylko procedury administracyjne, które powinny zakończyć się w ciągu 2-3 miesięcy. - Jestem przekonana, że do końca roku Polska dołączy do ruchu bezwizowego - powiedziała Georgette Mosbacher.

- Co do zasady jest taka możliwość, ale musiałoby dochodzić do bardzo poważnych nadużyć ze strony Polaków, co skutkowałoby znacznym pogorszeniem naszych stosunków - powiedziała ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. - Jestem pewna, że do takich naruszeń nie dojdzie. Jesteście w programie bezwizowym.