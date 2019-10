Wizy do USA zniesione jeszcze przed nowym rokiem? Tak twierdzą eksperci

Na początku października prezydent Donald Trump podpisał zgodę na włączenie Polski do programu Visa Waiver. Wszyscy zainteresowani oczekują teraz na decyzję szefa resortu bezpieczeństwa narodowego USA – to on bowiem, we współpracy z Departamentem Stanu, ogłosi datę zniesienia obowiązku wizowego dla Polaków.