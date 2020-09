Bezrobocie bez zmian. Ministerstwo rodziny szacuje

- Nasze szacunki to kolejny dowód na to, że po okresie zamrożenia gospodarki i wynikających z tego ograniczeniach sytuacja na rynku pracy wydaje się stabilizować. Pierwsze niepokojące reakcje pracodawców i związane z nimi zapowiedzi zwolnień wyraźnie osłabły. Niewątpliwie wpływ na to miały działania zaproponowane w tarczy antykryzysowej, która przyczyniła się do ochrony 5 mln miejsc pracy - powiedziała minister rodziny Marlena Maląg, cytowana w komunikacie.