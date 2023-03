Są najnowsze dane o bezrobociu w Polsce

Zobacz także: Program Money.pl 2.03 | Coś dziwnego dzieje się z polską gospodarką. Na co powinniśmy się przygotować

Stopa bezrobocia – jak GUS liczy, ilu jest bezrobotnych w Polsce?

Stopa bezrobocia wyliczana przez GUS pokazuje, ilu jest zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w stosunku do liczby osób aktywnych zawodowo. Osoby, które po 90 dniach od utraty pracy tracą status bezrobotnego, nie są wliczane do tej statystyki.

Dlatego, analizując same dane o stopie bezrobocia podawane przez GUS co miesiąc, nie zobaczymy, że około 13,5 miliona dorosłych Polaków nie jest aktywna zawodowo, bo nie może, nie chce lub z innego powodu od dłuższego czasu nie podejmuje pracy. Aby to zobaczyć, potrzebne są dane o współczynniku aktywności zawodowej.