Bezrobocie mocno w dół. Jest jednak miejsce, gdzie przekracza 23 proc.

Rafalska w swoich wstepnych wyliczeniach z początku miesiąca nawet zawyżyła liczbę bezrobotnych. Podawała, że jest ich 939,7 tys. osób. Według GUS na koniec kwietnia prawidłowe dane to 938,3 tys. wobec 984,7 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 042,5 tys. przed rokiem.

Nawiązując do serii komiksów Asterix, jest jednak powiat, który opiera się powszechnej fali poprawy na rynku pracy. To powiat szydłowiecki w województwie mazowieckim, gdzie nie pracuje 23,2 proc. teoretycznie chętnych do pracy. Więcej niż 20 proc. bezrobotnych jest jeszcze w powiecie braniewskim w województwie warmińsko-mazurskim.

Co ciekawe, dane z badania BAEL pokazują, że rok do roku jednocześnie spadła liczba pracujących o aż 70 tys. Na koniec marca było ich 16 274 tys. w porównaniu do 16 344 rok wcześniej. Spadała liczba pracujących najemnie o 71 tys. rok do roku a wzrosła pracujących na własny rachunek o 14 tys.