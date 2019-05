Berlin wprowadza pensję dla bezrobotnych. "Warto o tym pomyśleć w Polsce"

Nie będzie to jednak do końca pensja za nicnierobienie. Bezrobotni będą musieli pracować jako na przykład pomocnicy nauczycieli w szkołach, stróże czy jako opiekunowie starszych osób. Program ma objąć osoby, które są bezrobotne nie dłużej niż rok, ale "które mają znikome szanse na znalezienie zatrudnienia na pierwotnym rynku". Osoby do programu są "starannie wybierane" przez odpowiednie urzędy, jak zapewniają współpracownicy burmistrza.