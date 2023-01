Bezrobocie w grudniu. Resort pokazał szacunki

Szacowana przez resort stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu 2022 r. 5,2 proc. To 0,1 pkt. proc. więcej niż w listopadzie i o 0,6 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. Według wstępnych danych MRiPS pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W końcu 2022 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 813,2 tys. bezrobotnych. To oznacza, że osób bezrobotnych było o 82,0 tys. (czyli o 9,2 proc.) mniej niż w końcu 2021 r.