Bezrobocie w lipcu bez zmian. Resort pracy pokazuje mapę

Wybuch epidemii koronawirusa zatrzymał trend spadkowy w bezrobociu i od marca do czerwca procentowo liczba osób bez pracy wzrosła z 5,4 do 6,1 proc. Po trzech miesiącach wzrostu wskaźnika, w lipcu mamy do czynienia ze stabilizacją - informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).