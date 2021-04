Bezrobocie w marcu. Nadal ponad milion bezrobotnych

Olo 52 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To dziwne w mojej firmie potrzebują ludzi elektromonterów ,ślusarzy, frezera,i jakiś nikt się nie garnie do roboty, czy już nie ma ludzi o tym profilu ,byli ukraincy jakiś czas ale totalnie się nie sprawdzili, kto mnie tam zastąpi jestem od trzech miesięcy na emeryturze po 47 latach pracy a w zasadzie praktycznie po 55 latach pracy wliczając w to nadgodziny, wydzwaniają do mnie żebym wrócił do pracy ,ale zdrowie ważniejsze przecież jest milion bezrobotnych szukajcie dalej.