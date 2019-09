Bezrobocie w Polsce. Mamy nowy rekord

Bezrobocie na koniec sierpnia utrzymało się na rekordowym poziomie 5,2 proc. - podaje GUS. Liczba osób bez pracy spadła do 865,5 tys., czyli było ich o 2,9 tys. mniej niż w lipcu i o 93,1 tys. mniej niż rok temu. To nowe rekordy.

Większość nie ma już prawa do zasiłku, więc zarejestrowani są wyłącznie po to, by korzystać z nieodpłatnej służby zdrowia. Zasiłek pobiera obecnie 139,5 tys. osób, w porównaniu do 141 tys. miesiąc wcześniej.