Minister Maląg prognozuje, że bezrobocie może zacząć rosnąć

Bezrobocie bardzo niskie, ale eksperci ostrzegają

W piątek poznaliśmy też dane na temat bezrobocia w pierwszym półroczu 2022 r. (GUS) . Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu czerwca 2022 r. wyniosła 818,0 tys. osób. To oznacza spadek w porównaniu do półrocza 2021 r., jak i pierwszego kwartału tego roku.

- Przedsiębiorcy czekają i patrzą, co się wydarzy. Czekają jednak z dużym niepokojem, bo ta nieprzewidywalność, która towarzyszy firmom, to w Polsce coś stałego – mówił w programie "Money.pl" dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club. - Widać też to w zgłaszanych do urzędów pracy planach dot. zwolnień grupowych. Tego dawno nie było, a zaczyna się pojawiać i będzie tego więcej - dodał.