wiadomości oprac. Jakub Ceglarz 1 godzinę temu

Bezrobocie w Polsce. NBP: niedługo koniec spadków

Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 3 proc. na koniec tego roku - twierdzi NBP. Ale później zacznie rosnąć - do 3,3 proc. na koniec 2021 r. i do 3,5 proc. na koniec 2022 r.

Podziel się Dodaj komentarz