Bezrobocie. GUS: coraz więcej ludzi bez pracy

W lutym bezrobocie w Polsce wyniosło 6,5 proc., podczas gdy średnia prognoz ekonomistów wskazywała na wzrost do 6,6 proc.

Zwraca uwagę, że luty był miesiącem poluzowania pandemicznych restrykcji w gospodarce. Nastąpiło otwarcie galerii, hoteli czy stoków, co pomogło "odtworzyć” sporo miejsc pracy. Jednakże negatywnym czynnikiem, który zaważył na liczbie bezrobotnych, były warunki pogodowe. Ostra zima, zwłaszcza w porównaniu do ostatnich lat, uniemożliwiała m.in. wykonywanie wielu prac w budownictwie i tym samym spadek popytu na pracowników w tym obszarze.

Dane opublikowane we wtorek przez GUS o stopie bezrobocia rejestrowanego są nieco lepsze od wcześniejszych szacunków resortu pracy, według których bezrobocie w lutym wyniosło 6,6 proc.

Przypomnijmy, że od czerwca do listopada bezrobocie rejestrowane utrzymywało się na poziomie 6,1 proc. W grudniu wzrosło do 6,2 proc., a w styczniu do 6,5 proc.