Bezrobocie znowu bije rekord. GUS podał dane za październik

Wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej okazały się zbyt ostrożne. Stopa bezrobocia rejestrowanego zeszła w październiku do poziomu 5,0 proc. i jest rekordowo niska od 29 lat. Ostatni raz taki wynik był we wrześniu 1990 r., gdy ministrem resortu pracy był Jacek Kuroń.

Zatrudnienie wyższe, ale w mniejszych firmach

Dobrym danym o bezrobociu nie towarzyszą informacje o wzroście zatrudnienia - przynajmniej w firmach z minimum dziesiątką pracowników. Przed tygodniem GUS podał, że w październiku w porównaniu z wrześniem spadło o 2,7 tys. osób i spada już od sierpnia . To o tyle ważne dane, że właśnie większe firmy oferują najwyższe płace w gospodarce.

Jednocześnie z miesięczną informacją o bezrobociu GUS podał też dane z badania rynku pracy w trzecim kwartale. Wynika z nich, że zatrudnienie w całej gospodarce wzrosło na koniec września do 16,62 mln osób z 16,48 mln w czerwcu. Najwyraźniej nie w dużych i średnich, ale w mikro firmach przyjmuje się coraz więcej osób do pracy.

"Prawdziwych" bezrobotnych na koniec września było 532 tysiące - o 16 tys. mniej niż trzy miesiące wcześniej i o 130 tys. mniej rok do roku.

Podkreślenia warta jest informacja, że liczba osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym spadła w ciągu trzeciego kwartału o aż 149 tys. do 4,71 mln. W skali roku to mniej o 159 tys. Ten wskaźnik dowodzi, że 500+ na pierwsze dziecko nie skłoniło rodzin do rezygnacji z zatrudnienia.