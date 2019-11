Bezrobocie mniejsze o jedną ósmą. Polska prymusem, słabość Szwecji i Turcji

Milion nowych bezrobotnych w ciągu roku, waluta tracąca kolejne 7 proc. do dolara po ponad 50 proc. w poprzednich czterech latach, a wreszcie wycofana ostatnio, warta półtora miliarda dolarów, inwestycja Volkswagena (miały być tam produkowane passaty i skoda superb) - to efekt utraty stabilności i wiarygodności. Inwestorzy boją się ryzykować.

Jeśli chodzi o bezrobocie, to nie najlepiej jest też w Szwecji. W ciągu roku liczba osób, które narzekają na brak pracy wzrosła tam o 17 proc. do 412 tys. Jeszcze trochę czasu upłynie, a Szwedów bez pracy będzie więcej niż bezrobotnych Polaków. A przecież tam jest tylko nieco ponad 10 mln mieszkańców, czyli ponad trzy razy mniej niż w Polsce.

Trzeci w Europie

Liczba bezrobotnych spadła w Polsce w ciągu ostatniego roku o 78 tys. do 564 tys. na koniec września. Według wartości względnych to o 12,1 proc. mniej rok do roku. Co tym bardziej cenne, stopą bezrobocia zeszliśmy do trzeciego najlepszego wyniku w Europie, czyli 3,3 proc.