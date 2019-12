Białoruś pogłębi współpracę gospodarczą z Rosją. Mają wspólnie stworzyć państwo związkowe

Dodaje też, że "pozostały pakiet" pogłębiający integrację gospodarczą obu państw "został już uzgodniony". Wstępny program działań został już parafowany obie strony we wrześniu. Nadal jednak nie zdecydowały się one na upublicznienie dokumentu.

Jak przekonują przedstawiciele obu stron, zostanie on podpisany przez prezydentów Rosji i Białorusi po uzupełnieniu go o 31 map drogowych w różnych sektorach. Dotychczas w negocjacjach uzgodniono 28 z 31 sektorowych map, ponieważ wciąż nie ma decyzji co do gazu, ropy i podatków.