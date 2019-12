Zanieczyszczona ropa z Rosji już nie popłynie. Białoruś buduje punkt kontrolny

Od 24 kwietnia do 9 czerwca do polskiego systemu przesyłowego trafiło 690 tys. ton zanieczyszczonej chlorkami organicznymi ropy naftowej z Rosji . Afera wybuchła, gdy operator białoruskich ropociągów odkrył, że zawartość chlorków w ropie przekroczyła dopuszczalne normy 20-30-krotnie, a w niektórych próbkach nawet stukrotnie.

Polskie władze musiały wtedy uruchomić strategiczne rezerwy ropy naftowej po wstrzymaniu dostaw z Rosji, by rafinerie w Gdańsku i Płocku mogły utrzymać produkcję. Żeby więcej taka sytuacja się nie powtórzyła, Białoruś zdecydowała o budowie punktu kontroli jakości ropy na rurociągu Przyjaźń.

Władze Homeltransnafty przekonują, że gdyby taki punkt kontroli jakości istniał wcześniej, nie doszłoby do zanieczyszczenia całego systemu w połowie tego roku.

Wcześniej Białoruś prosiła Rosję o to, by ona wprowadziła kontrole jakości surowca na granicy, ale spotkało się to z odmową.