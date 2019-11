Bieda dotyka ponad dwa miliony Polaków. Raport organizatora Szlachetnej Paczki

Co czwarta osoba żyjąca w niedostatku ma dziennie na życie mniej niż 8 zł - wynika z danych Stowarzyszenia Wiosna, na które powołuje się "Rzeczpospolita". - By mieć co jeść, podsmażam na patelni suchy chleb. Podjadam go ukradkiem, dopiero gdy czuję, że zaczyna robić mi się słabo - mówi pani Emilia i dodaje, że ucieszyłaby się, gdyby nie była głodna.