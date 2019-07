Poziom ubóstwa wzrósł. Pierwszy raz odkąd PiS objął władzę

Po trzech latach spadku zasięgu skrajnego ubóstwa w Polsce, rok 2018 przyniósł pogorszenie statystyk. Stało się to pierwszy raz, odkąd PiS objęło władzę. I to mimo coraz większych wydatków z budżetu na socjal. Najlepszym tego przykładem jest program 500+, dodatkowo rozszerzony w tym roku. Pytanie, czy poprawi statystyki ubóstwa za 2019 rok?

Mimo 500 zł na dziecko to właśnie wśród rodzin z dziećmi widać zwiększenie zasięgu skrajnego ubóstwa. W sumie w skali wszystkich gospodarstw domowych w 2017 roku dotyczyło to 4,3 proc. osób, a w ubiegłym roku już 5,4 proc. Za minimum egzystencji, którego nie osiąga ta grupa, uznaje się 595 zł na osobę samotną i 1606 zł na rodzinę 4-osobową (2 rodziców + 2 dzieci).

Jeszcze gorzej wyglądają statystyki w przypadku ubóstwa ustawowego, gdzie próg na 4-osobową rodzinę to 2112 zł. Gospodarstw domowych deklarujących dochody na mniejszym poziomie jest prawie 11 proc. To one mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej.