500+ nie pomaga, przybywa skrajnie biednych dzieci. Konieczna jest waloryzacja

Ubóstwo wśród dzieci dzięki programowi "Rodzina 500+" miało spaść poniżej 1 proc. - do 62 tys. dzieci. Jednak w 2018 roku wzrosło, skrajnie biednych dzieci było 325 tys., a jest 417 tys. Winny jest tu m.in. brak waloryzacji świadczenia 500+. Z kolei skrajnie biednych seniorów jest już 276 tys. i przybywa - wynika z raportu "Poverty Watch 2019", dorocznego raportu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN), którego wyniki publikuje "Wyborcza".

W 2018 roku przybyło łącznie 422 tys. Polaków i Polek żyjących poniżej minimum egzystencji, czyli za mniej niż 595 zł. Ponad 90 tys. z nich to "nowe" ubogie dzieci. I to pomimo tego, że wzrosło zarówno przeciętne wynagrodzenie, jak i płaca minimalna, a do tego 2,4 mln rodzin otrzymywało 500+. W 2017 r. skrajnie biednych rodaków było 1,7 mln, w 2018 już 2,1 mln osób - wynika z "Poverty Watch 2019". 17 października przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.