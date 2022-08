Bieda na Warmii i Mazurach. Ukraińcy mają problem

Jak wygląda sytuacja Ukraińców?

Samorządy oraz wojewoda warmińsko-mazurski nie odnotowują statystyk, ile osób pochodzących z Ukrainy wynajmuje mieszkania lub wróciło do swojej ojczyzny . Jednak ci, którzy podjęli się pracy, nie mogą się usamodzielnić. Choć wielu z nich uczy się języka polskiego, to trudno im wybić się na rynku pracy tak, aby zarobić na czynsz.

O swoich problemach opowiada Ludmiła, która przyjechała do Olsztyna z kilkuletnią córką. – Pracuję w sklepie i zarabiam 2,2 tys. zł. Jednopokojowe mieszkanie to 1,3-1,5 tys. zł. Nie stać mnie na wynajęcie lokum, a jednocześnie nie wrócę do Ukrainy, bo mojego domu w Słowiańsku już nie ma – komentuje.