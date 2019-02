Biedroń krytycznie o obietnicach PiS. "Seniorzy umieją liczyć"

Dodaje też, że rozszerzenie programu "to tylko częściowe wsparcie", bo koszty opieki i miejsca w prywatnym żłobku są dla rodziców "nawet dwa razy wyższe niż da im program 500 plus na pierwsze dziecko".

- My myślimy systemowo – zagwarantujemy miejsce w żłobku - chwali swój program Biedroń .

Kaczyński: będzie 500 plus na pierwsze dziecko. Znamy datę

Były prezydent Słupska krytycznie odniósł się również do propozycji PiS skierowanej do seniorów - "trzynastki" w wysokości 1100 zł, równowartości najniższej emerytury .

-Seniorzy umieją liczyć – widzą, że to 3 złote dziennie, a po opodatkowaniu jeszcze mniej. Propozycje PiS nie rozwiązują systemowo kwestii godnego życia seniorów - emerytury są niskie, a służba zdrowia źle zarządzana i finansowana – powiedział i przypomniał, że jego partia obiecała 1600 zł gwarantowanej emerytury minimalnej plus wypracowane składki oraz gwarantowany dostęp do lekarza specjalisty w ciągu 30 dni.