Czym jest big data?

Pojęcie "big data" nie przez każdego będzie prawidłowo interpretowane, choć coraz częściej się o nim mówi. Co to jest big data? Co oznacza to anglojęzyczne wyrażenie? To system, duża baza danych wszelkiego rodzaju. Pochodzą one z różnych źródeł i pozwalają na pozyskanie pożądanej, nowej wiedzy.

Często też można spotkać się z innym definiowaniem big data – jako zadań wykonywanych na bazie dużych zbiorów danych. Można powiedzieć, że przez pojęcie to należy rozumieć gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie ogromnych zbiorów w celu uzyskania wartościowych informacji. Korzyści z zastosowania big data mogą osiągnąć również przedsiębiorcy rozwijający się w sferze e-commerce. W jaki sposób?

Jakie zastosowanie ma big data w e-commerce?

Nie warto lekceważyć ogromnej wagi, jaką ma każda informacja. W e-commerce pożądana jest między innymi znajomość motywacji klientów do podejmowania decyzji zakupowych. Każdy sprzedający chciałby wiedzieć, jak i co zaoferować konsumentom, by ci zainteresowali się jego ofertą i ostatecznie z niej skorzystali. Na te i inne pytania, jakie pojawiają się wśród przedsiębiorców w branży e-commerce, można znaleźć odpowiedzi w ogromnych zbiorach danych. Big data z powodzeniem może być więc wykorzystywane w szeroko rozumianej branży e-commerce.

Obecnie zakupy online cieszą się tak dużą popularnością, że przedsiębiorcy muszą podejmować zwiększone wysiłki, by rozwijać i udoskonalać swoją ofertę. Jak big data może być wykorzystane w branży e-commerce? Między innymi do: spersonalizowania oferty sprzedażowej,

nawiązywania bezpośredniego kontaktu z klientem oczekującym na taki kontakt,

rozwoju reklamy spersonalizowanej,

powiększania grona klientów,

skutecznego zwiększanie przewagi konkurencyjnej. Dzięki wykorzystaniu informacji pochodzących z big data e-sklep może sprzedawać więcej produktów i usług, powiększając swoje zyski.

Big data dostarcza informacji pozwalających na stworzenie spersonalizowanej oferty dla klienta i zaspokojenia jego potrzeb, które okresowo ulegają pewnym zmianom. Kiedy na przykład wiesz, że odbiorca interesuje się konkretną grupą produktów, to przy organizowaniu nowej promocji na nie lub wprowadzaniu artykułu możesz zwrócić się bezpośrednio do klienta i poinformować go o tym.

Możliwość skierowania do niego komunikatu mailem czy z wykorzystaniem komunikatorów sprawi, że uzyska informacje, na które czeka i którymi się interesuje. Big data w ten sposób pozwala przedsiębiorcy z branży e-commerce na nawiązanie interakcji z konsumentem.

Oprócz tego bardzo ważne jest wykorzystanie big data przy podejmowaniu różnego rodzaju działań promocyjnych. Tworzenie kampanii reklamowej może być o wiele łatwiejszym zadaniem, jeśli wiemy, w którym kierunku budować wizerunek marki, do kogo konkretnie reklama jest kierowana i czego oczekują odbiorcy. Big data umożliwia dobór odpowiednich narzędzi marketingowych przy konstruowaniu planu kampanii reklamowej.

Firma w branży e-commerce powinna utrzymywać stały kontakt ze swoimi klientami i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy w przyszłości mogą się nimi stać. Pomocne okazują się tu informacje big data np. przy budowaniu fanpage’u na Facebooku czy profilów w innego rodzaju mediach społecznościowych.

Big data a przyszłość e-commerce

Jeśli przyjmiemy, że wszystko zaczyna się od pozyskania cennych informacji – zarówno tworzenie oferty sprzedażowej dla e-sklepów, jak i kreowanie działań marketingowych oraz pozyskiwanie klientów dzięki dopasowanej ofercie – to big data może zaważyć na przyszłości e-commerce.

W ostatnich latach handel elektroniczny zyskał ogromne znaczenie, szczególnie z uwagi na lockdown spowodowany pandemią COVID-19. To dobra informacja dla wszystkich uczestników handlu elektronicznego, niemniej oznacza ona również, że konkurencja w branży jest coraz silniejsza. Znalezienie przewagi konkurencyjnej i wzmacnianie jej na każdym kroku prowadzi do sukcesu sprzedażowego. Big data wspiera takie działania na różnych frontach.

Kierunek, w którym zmierza e-commerce, to spersonalizowane oferty i proponowanie zakupu towarów i usług w różnych kanałach dystrybucji. Przynosi to korzyści obu stronom transakcji – kupującym i sprzedającym. Konsumenci korzystają z ułatwień w poszukiwaniu najlepszych propozycji zakupu, a sprzedający łatwiej docierają ze swoją ofertą do docelowych klientów.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.