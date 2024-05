Do 220 litrów na metr kwadratowy. Niemcom grozi powódź stulecia

Niemcy przygotowują się na wyjątkowo złą aurę. Synoptycy z Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD), cytowani przez Bild, informują, że niż niosący obfite opady deszczu dotrze nad Niemcy w piątek. Jak wyjaśnia Marcel Schmied, meteorolog z DWD, pierwsze intensywne opady spodziewane są w rejonie Alp. Następnie strefa opadów ma przemieszczać się nad południowo-wschodnią część Badenii-Wirtembergii, Bawarię, Turyngię, aż po wschodnią Saksonię. Nie zanosi się na to, by deszcz miał szybko ustać.

48 godzin ulewy. 160 litrów wody na metr kwadratowy

W sumie meteorolodzy spodziewają się od 70 do 120 litrów deszczu na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 160 litrów. Oznacza to, że mniejsze cieki wodne oraz średniej wielkości rzeki mogą wystąpić z brzegów. W dalszej kolejności również na dużych rzekach istnieje ryzyko podtopień. Schmied ostrzega też przed aquaplaningiem na drogach i zalanymi piwnicami.