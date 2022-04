Bitwa o Donbas. Rosji nigdy nie chodziło o ten region

Donbas generował kilkanaście procent PKB Ukrainy

Rosji nigdy nie chodziło o Donbas

Choć – jak zwracają uwagę eksperci zajmujący się tematyką Ukrainy – Rosji nigdy nie chodziło o Donbas . To, co wydarzyło się przed ośmioma latami, było jedynie częścią planu Putina dotyczącego Ukrainy.

Ostatecznie udało się w trakcie tych walk oderwać wyłącznie część Donbasu i to dopiero wówczas, gdy do działań zbrojnych włączyła się ostatecznie armia rosyjska, która wypchnęła Ukraińców.

Pod Donbasem leży żyła czarnego złota

- Donbas to basen podobny do naszego górnośląskiego, czy lubelskiego, którego kontynuacja jest także na Ukrainie. Udokumentowane zasoby węgla w basenie donbaskim o powierzchni 50000 km kw. to około 55 mld ton. W Donbasie występuje 330 pokładów węgla, a 185 z nich ma miąższość przemysłową (powyżej 45 cm) - wyjaśnia w rozmowie z money.pl prof. Adam Piestrzyński z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska z AGH w Krakowie.

Donbas obecnie nie ma żadnego znaczenia gospodarczego

Obecnie, jak wyjaśnia dziennikarz i współautor książki "Czarne złoto. Wojny o węgiel Donbasu", jedyne, co jeszcze jakoś funkcjonowało na obszarach okupowanych przez separatystów, to wydobycie węgla w niektórych kopalniach i produkcja koksu. Separatyści zamykają kolejne zakłady, nie inwestują w modernizację.

Decydująca bitwa o Donbas

W bitwie o Donbas nie chodzi o sam Donbas. Jeżeli Rosjanom uda się wytworzyć przejście z zajętych na wschodzie terytoriów przez Mariupol do Odessy, to tak naprawdę pozbawi Ukrainy większości przemysłu i dostępu do morza. To będzie tragiczne w skutkach dla przyszłości tego państwa. Putin w ten sposób zrealizuje swój plan z 2014 roku, którego wtedy nie udało się doprowadzić do końca.