Black Friday inny od poprzednich. W tym roku trudniej będzie ściemniać

Akcja wielkich wyprzedaży w piątek przypadający po święcie Dziękczynienia przybyła do Europy ze Stanów Zjednoczonych . Black Friday, bo taką ona nosi nazwę, w 2023 r. przypada na 24 listopada. Tego dnia można "upolować" w atrakcyjnej cenie m.in. elektronikę, AGD czy odzież .

Black Friday okazją dla cwaniaków

W poprzednich latach jednak nie brakowało sieci, które chciały skorzystać na wzmożonym zainteresowaniu klientów. Potrafiły one znacznie podnieść cenę produktu na kilkanaście dni przed Black Friday, aby potem obniżyć ją w tym dniu. Bywało, że "promocyjna" oferta była w rzeczywistości wyższa niż ta sprzed np. miesiąca.

Od lat przed takimi praktykami firm handlowych przestrzegały Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa . W tym roku jednak konsumenci dostali dodatkowe narzędzie do demaskowania fałszywych promocji. Z pomocą przyszła im Unia Europejska.

Będzie trudniej o oszustwa w trakcie Black Friday

W tym roku UOKiK zaleca, by mieć baczenie na najniższą cenę sprzed 30 dni. Urząd podkreśla, że dzięki temu klient będzie mieć pewność, czy ma do czynienia z promocją z okazji Black Friday, czy też próbą oszukania go przez sklep.