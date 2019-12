Black Monday na czeskiej granicy. Kierowcy czekają w kolejkach

Od 1 grudnia we wszystkich pojazdach powyżej 3,5 tony muszą być zainstalowane nowe urządzenia służące do naliczania czeskich opłat drogowych. W niedzielę problem nie był widoczny, bo tego dnia tygodnia ciężarówki nie mogą jeździć po tym kraju. Jednak w poniedziałek okazało się, że wielu przewoźników nie zdążyło z rejestracją i instalacją.

Nikt nie może sobie pozwolić na to, by w ciężarówce nie było nowego urządzenia. Kierowcy za jego brak grozi nawet 16 tys. zł kary. Dlatego przy polsko-czeskiej granicy przy punktach obsługi klienta systemu naliczania opłat, tworzą się kolejki.

Wyższa płaca minimalna to jeszcze droższe śmieci? "Kpina, hipokryzja"

- Rano wstałem i taką sytuację zastałem za oknem i zrobiłem zdjęcie. Potem kolejka była coraz większa, a to była dopiero siódma rano. Taka sama sytuacja pewnie jest w Kudowie Zdroju, ale tego nie mogę potwierdzić - mówi kierowca Dominik Krause, który jest też autorem tytułowego zdjęcia. Swój wpis na Facebooku nazwał "Black Monday".

W starym systemie zarejestrowanych jest 458 tys. aut, z tego najwięcej z Polski - 118 tys. Jak informował w poprzednim tygodniu operator systemu - CzechToll - było w nim jedynie 250 tys. ciężarówek. Szacunki wskazują, że może w niej brakować nawet 100 tys. polskich pojazdów. Pytaliśmy operatora o najświeższe dane, ale do czasu opublikowania tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

GDDKiA trzyma rękę na pulsie

O sytuację przy granicach i ewentualne korki pytaliśmy Straży Granicznej. Jednak z uwagi na to, że polsko-czeska granica jest granicą wewnętrzną UE, służba ta nie ma tam już stałych posterunków i sytuacji nie zna. Zapytaliśmy o skalę problemu w GDDKiA, która na bieżąco monitoruje natężenie ruchu.

- Na terytorium RP od czwartku ustawiliśmy przyczepki z mobilnymi znakami zmiennej treści (LED), za pośrednictwem których wyświetlane były i są nadal informacje dotyczące zmiany poboru opłat w Czechach. Będą one ustawione jeszcze przynajmniej do środy 5 grudnia - mówi Jan Krynicki rzecznik GDDKiA. A co z korkami?

"Wzmożony monitoring dróg realizowany przez GDDKiA przy południowej granicy wykazał, że dziś w godzinach porannych w ciągu dróg krajowych dojazdowych do przejść granicznych, nie miały miejsca żadne poważne utrudnienia mające wpływ na płynność ruchu" - czytamy w komunikacie.

GDDKiA nadal sprawdza na bieżąco sytuacje na drogach krajowych z "wyraźnym wyczuleniem tras dojazdowych do przejść granicznych z Czechami.

Chodzi o kaucję?

Kierowcy stoją jednak w kolejkach, na szczęście jak na razie, nie przełożyło się to na utrudnienia w ruchu. Skąd ten problem? Dlaczego kierowcy teraz stoją w kolejkach, skoro od miesięcy wiadomo było o zmianie? Przewoźnicy powinni wiedzieć, że trzeba dokonać rejestracji za pośrednictwem operatorów kart paliwowych lub bezpośrednio na stronie www.mytocz.eu.

Branża transportowa w Polsce – nadchodzi czas zawirowań

Gdyby to zrobili na czas, to w przypadku rejestracji internetowej, nowe urządzenia pokładowe byłyby bezpłatnie wysłane na wskazany adres nie tylko do Czech, ale też do Polski. Za każdy tzw. box przewoźnik musi wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 2468 koron, czyli ok. 400 zł. Można było też zarejestrować się osobiście i od razu odebrać urządzenie w ponad 200 punktach na terenie Czech. Można było, ale wielu tego nie zrobiło.

"Tak to jest, jak się na ostatnio chwilę czeka, u mnie we firmie czytniki czekały na bazie" - informuje w poście na facebookowej grupie "Kierowcy ciężarówek" - jeden z kierowców. Jest też więcej takich wpisów.

Jest źle

"Mogli przysłać miesiąc wcześniej na firmę wystarczyło zamówić, ale po co?" "Niech kierowca sobie postoi w kolejce, stara zasada kierowca da radę". "To już było wiadomo dobrze miesiąc wcześniej. Sami sobie są winni, że na ostatnią chwilę poszli. Masakra".

Jeden z kierowców przekonuje również, że wielu przewoźników czekało do ostatniej chwili, by nie musieć opłacać kaucji. "Zawsze to dłużej pieniążki w skarpetce" - napisał.

Polskie złoto wróciło do kraju. To zwiększa wiarygodność naszego kraju

- Byłbym przerażony, gdyby się okazało, że to z takich oszczędności na krótkim dystansie. Choć można to próbować zrozumieć. Sytuacja w branży jest zła, szczególnie mniejsze firmy mają problemy z płynnością finansową. Chyba jednak w większości przypadków znów okazało się, że wiele rzeczy zostawiamy na ostatnią chwilę - mówi Maciej Wroński, prezes organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Jak dodaje, dla nikogo z przewoźników ta zmiana nie powinna być zaskoczeniem i nasi południowi sąsiedzi informowali firmy z Europy o nowych warunkach.

FlixBusowi nie wystarczają już tylko drogi. Mogą mu jednak zaszkodzić autobusy z logo... BlaBlaCar

Od półtora miesiąca informowaliśmy o konieczności rejestracji i instalacji tego urządzenia wszelkimi dostępnymi nam kanałami. Mogę tylko powiedzieć, że cześć firm niefrasobliwie do tego podeszło - mówi Wroński.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: wiadomości , gospodarka , transport, czechtoll, czechy

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące