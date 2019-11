FlixBusowi nie wystarczają już tylko drogi. Mogą mu jednak zaszkodzić autobusy z logo... BlaBlaCar

FlixBus wszedł do Polski w grudniu 2017 r., gdy Polski Bus stał się podwykonawcą niemieckiej firmy. Dziś na umowach joint venture Flix współpracuje z 34 przewoźnikami. Jest więc poważnym graczem na polskich drogach, choć nie ma żadnego własnego autobusu. Planuje siatkę połączeń, sprzedaje bilety, zarządza flotą, a przewozem zajmują się przewoźnicy. FlixBus dociera do 60 nowych miast.

Jak policzył FlixBus, wpływ do polskiej gospodarki z jego działalności wyniósł tym roku 67,2 mln zł. W przeliczeniu do budżetów lokalnych i centralnego wpłynęło 1,40 zł za każdy przejechany kilometr – informuje Gazeta Wyborcza.

Właściciel BlaBlaCara nie przygląda się biernie, jak Niemcy wchodzą na kojarzony dotychczas z nimi rynek i też wyciąga armaty. Wprowadza swoje własne przewozy autokarowe. Usługa dostępna jest we Francji, w Niemczech, krajach Beneluksu i we Włoszech.

Ale już w przyszłym roku (najdalej w kwietniu) przyjedzie on także do Polski, głównie po to, by pod własną marką obsługiwać połączenia międzynarodowe (nie wiadomo jeszcze jakie). Ale nie tylko. Jak powiedział portalowi Transport Publiczny Olgierd Szyłejko, dyrektor ds. przewozów autobusowych i dostaw w BlaBlaBus, firma przejęła platformę Busfor i za jej pomocą będzie rozszerzać ofertę przejazdów, także krajowych – czytamy w Gazecie Wyborczej.