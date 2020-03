Blisko 12 proc. pracowników z Ukrainy wyjechało z Polski. Firmy już odczuwają ich brak

- Pierwsza fala została odnotowana do około 17 marca, druga - w przeddzień zamknięcia granic państwowych Ukrainy 27 marca. Wielu Ukraińców w Polsce zostało źle poinformowanych, zdecydowali się na wyjazd, ponieważ myśleli, że granica ukraińsko-polska została całkowicie zamknięta. Chociaż i teraz można ją przekroczyć samochodem – wyjaśnił Bogdevic.

Niektórym pracownikom z Ukrainy firmy wypowiedziały umowę, ale w wielu przypadkach to sami pracownicy zdecydowali się na powrót do domu w obawie, że później przez kilka tygodni ni e będzie to możliwe. Polscy pracodawcy - zwłaszcza z branży produkcji żywności i transportu - już czują ten odpływ. Od kilku tygodni nie tylko nie zwalniają, lecz wręcz zwiększają obroty.