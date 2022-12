Blisko 280 tys. rodziców nie płaci alimentów. Winni są rekordową kwotę

To oni najczęściej nie płacą alimentów

Za te wyniki w zdecydowanej większości odpowiadają ojcowie, którzy stanowią przeszło 94 proc. wszystkich dłużników alimentacyjnych. W rejestrze jest ich ponad 262 tys. w porównaniu do 16 tys. kobiet. Z danych wynika też, że najwięcej ojców-dłużników (91 tys. 650) jest w wieku od 45 do 54 lat. W przypadku matek największe problemy ze spłatą zobowiązania mają te między 35. a 44. rokiem życia. Rekordzista w niepłaceniu alimentów pochodzi z woj. pomorskiego - jego dług przekracza 21 mln zł.

Eksperci BIG InfoMonitor zaznaczyli, że w szczególnie trudnej sytuacji są dzieci niesumiennych alimenciarzy, bo one w większości przypadków nie otrzymują ani alimentów, ani żadnego innego wsparcia. Dopiero co 14. dziecko dostanie prezent mikołajkowy, a co piąte może znajdzie coś pod choinką - wynika z badania przeprowadzonego przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor wśród opiekunów dzieci, którzy mają zasądzone alimenty. Jednocześnie w związku z wysoką inflacją i drożyzną prawie 41 proc. respondentów doświadczyło dodatkowych trudności w ściąganiu alimentów.