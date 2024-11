Blisko 4200 zł miesięcznie. Wypłaty ruszą w marcu

Zmiany dotyczące świadczenia wspierającego wejdą w życie od 2025 roku. Jak informuje wnp.pl świadczenie to będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami bez względu na ich dochody. Maksymalna kwota wsparcia wzrośnie do 4183 zł miesięcznie.

Świadczenie wspierające. W przyszłym roku zmiany

Świadczenie wspierające będzie przyznawane na podstawie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, który musi wynosić od 70 do 100 punktów. Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.