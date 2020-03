Boeingi 737 Max uziemione od roku. Jest szansa, że wrócą na niebo

Gdy FAA wyda zgodę na loty 737 Max, amerykańscy przewoźnicy będą potrzebowali co najmniej 30 dni na przygotowanie maszyn i załóg.

Wszystkie 737 Max, będące w posiadaniu linii lotniczych na całym świecie, zostały wycofane z eksploatacji do czasu uzyskania nowego certyfikatu dopuszczającego do lotów z pasażerami. Postawiło to w trudnej sytuacji linie lotnicze, również naszego narodowego przewoźnika: w chwili uziemienia LOT miał pięć takich maszyn. Polski przewoźnik zdążył złożyć zamówienie na kolejnych 15.