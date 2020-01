LOT traci na uziemionych boeingach

Jak pisze "New York Times", podczas grudniowego audytu, zleconego przez amerykański amerykański nadzór lotniczy, w maszynach wykryto kolejną usterkę. A to oznacza, że boeingi 737 MAX nie będą latać jeszcze przez rok.

- Z moich informacji wynika, że LOT wylicza swoje straty na co najmniej 500 mln zł. W to wchodzą nie tylko koszty wynajęcia maszyn zastępczych, ale także utracone korzyści, do których doszło przez to, że nie dostarczono zamówionych samolotów - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Adrian Furgalski z z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.