Katastrofa samolotu Boeing 737 w Teheranie. Producent w poważnych tarapatach

Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych rozbił się tuż po starcie z lotniska w Teheranie. Zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków i 94 osoby innej narodowości. Wśród ofiar nie ma Polaków. Tyle na razie wiadomo. Pojawiają się wprawdzie spekulacje, że maszyna mogła zostać zestrzelona - szczególnie, że Iran jest obecnie bodaj najbardziej zapalnym punktem na mapie świata - ale na razie nie ma na to dowodów.

Wręcz przeciwnie, ukraińskie MSZ zapewnia, że wina leży po stronie maszyny. - Katastrofa ukraińskiego samolotu pasażerskiego, do której doszło w środę w Teheranie, nie była aktem terroru - oświadczyła ambasada Ukrainy w Iranie. Jako przyczynę wskazano awarię silnika. Po kilku godzinach informacja o awarii silnika zniknęła z oświadczenia ambasady . Wskazano jedynie, że przyczyny katastrofy bada specjalna komisja.

Tak czy owak, to poważny problem dla producenta, czyli amerykańskiego koncernu Boeing. Szczególnie, że firma ma już poważne problemy po dwóch katastrofach samolotów 737 Max. W Indonezji w październiku 2018 roku i w Etiopii w marcu 2019 roku zginęło łącznie 346 osób. Wszystkie maszyny tego typu zostały uziemione, a niecały miesiąc temu produkcja tego modelu została wstrzymana .

- Teraz mamy wprawdzie do czynienia z innym modelem, ale dla ludzi nie ma to aż takiego znaczenia. Boeing to boeing, te cyferki i literki w nazwie modelu mało komu cokolwiek mówią. Pasażerowie wiedzą natomiast, że rozbił się kolejny Boeing i znów zginęli ludzie - mówi w rozmowie z money.pl ekspert rynku transportowego Adrian Furgalski.