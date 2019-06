Bój o pracownika. Ukraińcy wyjadą, jeśli rząd nic nie zrobi

Walka nie toczy się jedynie o Ukraińców, ale zdecydowanie to oni stanowią obecnie najsilniej reprezentowaną grupę tanich pracowników z zagranicy. Pewne ułatwienia się pojawiły, ponad 19 mln zł przeznaczono na zatrudnienie 296 dodatkowych urzędników, wprowadzono też jednolite pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce. To jednak za mało. O sprawie pisze "Rzeczpospolita".

Zasypywanie urzędów wojewódzkich kolejnymi wnioskami to tylko część problemu. W 2017 r. wydały one 235 tys. zezwoleń, w 2018 r. już blisko 329 tys. Z brakiem ludzi do pracy zmagają się nie tylko firmy, ale też urzędy. A do tego dochodzi zła organizacja ich funkcjonowania. - Pomimo możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej w dalszym ciągu do urzędu trzeba dostarczać bardzo dużo dokumentów w formie papierowej - mówi w "Rzeczpospolitej" Łukasz Dudzik, specjalista ds. prawa pracy i zatrudnienia cudzoziemców w Randstad Polska.