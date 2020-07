Bon turystyczny na wakacje. Senat chce rozszerzyć świadczenie o emerytów

Bon turystyczny na wakacje o wysokości 500 złotych ma trafić nie tylko do dzieci, ale również do emerytów i rencistów - tego chcą senatorowie. Ustawa powołująca Polski Bon Turystyczny wróci teraz do Sejmu.

