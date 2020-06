Bon turystyczny zmienia się w 500 zł na dziecko. Zapowiedź prezydenta Dudy

- Wiele się ostatnio mówi o tak zwanym bonie turystycznym po to, by wesprzeć polską branżę turystyczną, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Chciałbym, żeby branża turystyczna została wsparta przez polską rodzinę - stwierdził prezydent Andrzej Duda.

- Te pieniądze, ten bon turystyczny będzie tak emitowany jak 500+. Rodziny będą otrzymywały 500 zł na dziecko. To będzie 500 zł na każde dziecko w rodzinie, do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego - na wyjazdy, kolonie, wczasy. Wszystko z tym związane - dodał.

Obejrzyj: "Kupowanie wyborców to przestępstwo ekonomiczne"

- Skorzystają z tego przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne w całym kraju. Będę mówił o szczegółach w najbliższych dniach, ale jesteśmy z tym już praktycznie gotowi. Mam nadzieję, że skorzystanie z tego już w te wakacje przez rodziny, przez dzieci, przez młodzież będzie możliwe. A finalnie pieniądze ułatwią życie rodzinom i trafią do branży turystycznej w trudnym czasie kryzysu - podsumował prezydent.

Wstępne szacunki mówiły o tym, że program będzie kosztował budżet państwa ok. 7 mld zł. Bon miał trafiać do zatrudnionych na etacie, którzy zarabiają nie więcej niż 5200 zł brutto - z czego 900 zł miało płacić państwo, a 100 zł pracodawca. W połowie maja poinformowała o tym w programie "Money. To się liczy" wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.