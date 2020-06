Morawiecki z optymizmem: Polska z pandemii wyjdzie wzmocniona

- Spadek PKB zakładany przez większość instytucji finansowych jest na poziomie ok. 4 proc., ale zakładam, że będzie też dużo niższy. Mamy poważną nadzieję, ale też podstawy makro- i mikroekonomiczne, żeby wierzyć, że pod koniec roku będzie niższy wzrost bezrobocia niż ekonomiści zakładali jeszcze miesiąc temu. To informacja ekonomiczna, która cieszy mnie najbardziej - powiedział Morawiecki.

- Dzisiaj widzimy w Hiszpanii czy Francji setki tysięcy nowych bezrobotnych. W Polsce to 40 tys. Każdy bezrobotny nas boli, ale jest to lepsza sytuacja. Troszczymy się o ratowanie miejsc pracy. Wiemy, że gdy firma upadnie, to trudno potem ją odbudować - dodał.