Odmrażanie gospodarki. Zobacz co się zmieni od 6 czerwca

Od soboty 6 czerwca otwarte zostaną m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

Nie oznacza to jednak powrotu do ćwiczeń, jakie znamy sprzed pandemii. Będzie obowiązywał reżim sanitarny, a to oznacza sporo ograniczeń.

Obiekty sportowe

Na siłowniach konieczne będzie zachowanie 1,5-metrowej odległości między urządzeniami do ćwiczeń (wykluczenie sprzętu, który nie spełnia wymogów co do odległości lub dopuszczenie do używania co drugiego urządzenia) oraz dwumetrowej odległości między ćwiczącymi. Liczba klientów powinna zostać ograniczona w taki sposób, by na 1 osobę przypadało 10 m2.

Konieczne będzie umieszczenie informacji o maksymalnej licznie osób, które mogą jednocześnie przebywać na siłowni, bądź w poszczególnych salach.

Pracownicy siłowni lub klubu fitness powyżej 60. roku życia lub przewlekle chorzy nie powinni być angażowani w bezpośredni kontakt z klientem. Jednocześnie należy zalecić rozważenie klientom powyżej 60. roku życia, przewlekle chorym czy otyłym korzystanie z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych albo zaniechania korzystania z siłowni lub klubu fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

Przy recepcji, przy wyjściu z toalet oraz przy każdej sali do ćwiczeń należy umieścić dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

Z kolei w solariach maksymalna liczba osób przebywająca jednocześnie na terenie solarium nie może przekraczać liczby kabin, wyłączając obsługę.

Po wykonaniu opuszczeniu lokalu przez klienta oraz zakończeniu 3-minutowego wietrzenia kabiny urządzenia opalającego, należy każdorazowo przeprowadzić dezynfekcja całego urządzenia opalającego oraz elementów kabiny dotykanych przez klienta.

W przypadku basenów liczba osób z nich korzystających powinna być ustalana dla każdego obiektu oddzielnie, jednak nie może przekraczać 50 proc. maksymalnego obłożenia obiektu i nie więcej niż 150 osób.

Na saunach obowiązuje ograniczenie liczby osób korzystających do 2 osób jednocześnie, obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury). Rekomendowane jest zamknięcie saun, które nie zapewniają temperatury większej niż 60 stopni C.

Sale zabaw

Od soboty otwarte będą sale zabaw dla dzieci. One też objęte są restrykcjami.

Z sali zabaw należy bezwzględnie usunąć (lub uniemożliwić korzystanie) przedmioty i sprzęty, których nie można dokładnie wyczyścić i zdezynfekować, tj. pluszowe zabawki, gąbki, rzeczy wykonane z miękkich i chłonnych materiałów, małe zabawki z drobnymi elementami itp. Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.

Pracownicy sali zabaw i opiekunowie dzieci mają obowiązek zakrywanie nosa i ust.

Otwarte zostaną też parki rozrywki. powinny zostać umieszczone stacje dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, przede wszystkim przy wejściach głównych, bramach wejściowych - minimum jeden na każde 50 m2 powierzchni obejmującej teren wejścia. Dotyczy również obrębu kas biletowych, a także wszystkich innych miejsc - jeden na obiekt lub 50 m.

Zalecany jest także zakup biletów bezobsługowo, czyli poprzez platformy online lub w biletomatach oraz płatności bezgotówkowe we wszystkich punktach usługowych, kasach biletowych i sklepach na terenie parku rozrywki.

Pracownicy natomiast powinni nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę ochronną oraz rękawice ochronne.

Kina, teatry, filharmonie

6 czerwca wracają do życia obiekty kulturalne, jak kina, teatry i filharmonie. Warunek - zajęta będzie mogła być połowa dostępnych miejsc, a widownia będzie nosić maseczki.

W sobotę wróci też możliwość organizacji wesel i uroczystości rodzinnych na mniej niż 150 osób. Uczestnicy takich imprez nie będą mieli obowiązku noszenia maseczek.

Nadal zamknięte pozostaną dyskoteki i kluby.

