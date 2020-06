Ponad 14 mln bezrobotnych w UE. Jeden na czterech pochodzi z Hiszpanii.

Jeden na czterech bezrobotnych w UE to obywatel Hiszpanii, w której pracy nie ma aż 3,4 mln osób. Tymczasem populacja Hiszpanii to około 10 proc. populacji UE.

Ponad połowa bezrobotnych z 14 mln w UE pochodzi z jednego z trzech krajów: Hiszpania, Francja lub Włochy. We Francji i we Włoszech liczba osób bez pracy wynosi odpowiednio: 2,6 mln oraz 1,5 mln. Natomiast populacje tych trzech krajów łącznie stanowią 39 proc. populacji całej UE. Dane Eurostatu dotyczą 27 krajów UE, czyli nie uwzględniają Wielkiej Brytanii.

Skąd te duże różnice? Eurostat uwzględnia osoby w wieku 15-74 lat pozostające bez pracy, ale - co ważne - zdolne ją podjąć w krótkim czasie i aktywnie szukające zatrudnienia. Liczbę tę odnosi do wszystkich osób aktywnych zawodowo i w ten sposób wylicza stopę bezrobocia. Dane są zbierane na podstawie ankiet, w przeciwieństwie do GUS, który po prostu bierze liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.