Bezrobocie w Polsce rośnie do 6 procent. W miesiąc przybyło 46 tysięcy osób bez pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wyliczyło, że w maju bezrobocie w Polsce było na poziomie 6 proc. To oznacza wzrost o 0,2 pkt proc. w porównaniu z kwietniem i o 0,6 proc. względem analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Od najniższego bezrobocia odnotowanego w październiku 2019, obecny wynik jest o 1 pkt proc. wyższy. Nie są to dobre wieści, choć na tle innych krajów europejskich, gdzie przyrost jest o wiele większy, sytuacja nie wygląda źle.

Resort pracy zwraca uwagę, że między majem a kwietniem stopa bezrobocia zwiększyła się w mniejszym stopniu niż między kwietniem i marcem (z 5,4 do 5,8 proc.).

Są też pozytywne sygnały. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju wyniosła 72,2 tys. i była o 14 tys., czyli o 24 proc. wyższa niż w kwietniu.

- Wzrost liczby ofert w maju miał miejsce we wszystkich województwach. W obecnej sytuacji na rynku pracy jest to niewątpliwie optymistyczny prognostyk na przyszłość. Dodatkowo, mimo panującej epidemii, są branże, w których brakuje rąk do pracy i firmy, które prowadzą rekrutacje - skomentowała statystyki minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.