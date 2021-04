Bony, stypendia i cudzoziemcy. Pomysły Krajowego Planu Odbudowy na rynek pracy

Ada 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

PiS postawi na emigracje bo to zrobia mlodzi polacy... PLN spadl tak w stosunku do Euro ze Ci cudzoziemcy racej nie beda liczyc na Polske... o ile ta jeszcze bedzie w UE! A na Ukrainie puki co to niecal 5% jest zaszczepionych na COVID, genialny pomysl zeby im pozwalac tu wjechac! Ten rzad klamie i oddaje Polske w ruskie pazury!